В Украине могут снова ввести 50% налога на сверхприбыли банков, - Гетманцев

29 августа комитет рекомендовал законопроект №11416-д к одобрению в первом чтении. Несмотря на предложения включить в документ норму о введении налоговой ставки 50% на доходы банков по результатам их деятельности в 2024 году, инициатива была отклонена в связи с категорической позицией Министерства финансов и Национального банка.

Вместе с тем, уверяет Гетманцев, есть вероятность рассмотрения соответствующих поправок в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению.

Аргументы "ЗА" повышение налога на доходы банков

В качестве аргументов за повышение ставки налога на доходы банков до 50% по результатам их деятельности в 2024 году собеседник РБК-Украина привел статистику финансовых результатов деятельности украинских банков.

Так, за первое полугодие 2024 года операционный доход банков в Украине составил 161,6 млрд грн, что на 16,3% или на 22,6 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2023-го. Доход до налогообложения составил 101 млрд грн, что на 26,1% или на 21 млрд грн больше, чем за первое полугодие прошлого года. Чистая прибыль после налогообложения за первое полугодие 2024 года достигла 79 млрд грн, или на 11,4 млрд грн больше, год к году.

По словам Гетманцева, большая часть процентного дохода банков сформирована за счет безрисковых операций с государственными ценными бумагами или депозитными сертификатами. Доля этих доходов в общих доходах банков составляет 53,6%. Это больше, чем в прошлом году, когда эта доля составила 52,2%.

"Итак, банки, к сожалению, зарабатывают не на кредитовании, а за счет государства. Да, государство дает само это делать. Речь не идет о какой-то ошибке или злоупотреблении. Это нормальная ситуация. Но когда государство имеет огромный объем бюджетного дефицита, а в следующем году он будет таким же, а может еще и большим, то государство, безусловно, побуждает банки к абсорбированию ликвидности на рынке, когда НБУ изымает излишнюю гривну через депозитные сертификаты. По этим сертификатам НБУ платит проценты. На этих процентах банки зарабатывают абсолютно безрисково, не предоставляя никому кредитов", - объяснил ситуацию с аномально высокой доходностью деятельности украинских банков во время войны Данило Гетманцев.

Вместе с тем, уверен он, если государство дает банкам возможность хорошо заработать, то оно может претендовать на получение части этих доходов в бюджет на финансирование армии во время войны.

Хочу обратить внимание на то, что рентабельность капитала банковского сектора в Украине составляет 30%. В то время как в Прибалтике – 21%, Венгрии – 20%, Молдове – 16%, Чехии – 15%, Польше – 12%, а в целом в Еврозоне – 7%", - привел статистику собеседник РБК-Украина.

Так почему же не вводят 50% налога на прибыль банков

Основной причиной отказа от включения нормы о повышении до 50% налога на прибыль банков с 2024 года в законопроект №11416-д, который в ближайшие дни должен голосоваться в Раде в первом чтении, стала позиция Министерства финансов, где считают, что такой налог негативно повлияет на объемы потенциальных привлечений средств в государственный бюджет через ОВГЗ.

"Взять на себя ответственность, утверждая, что налог на прибыль банков не повлияет на будущие привлечения средств в ОВГЗ, я не могу. Я не считаю себя специалистом в рынке государственных ценных бумаг. Поэтому позиция Министерства финансов лично меня убедила просить коллег перенести эту дискуссию ко второму чтению. Мы не сняли пока окончательно этот вопрос", - рассказал Данило Гетманцев.

Напомним, почти полтора месяца продолжается эпопея власти по поиску источников дополнительного наполнения бюджета на 500 млрд гривен для нужд Сил обороны. Начало поискам положил Кабинет министров еще 18 июля, одобрив проект изменений в государственный бюджет на 2024 год и проект изменений в Налоговый кодекс по увеличению налоговых поступлений.

Первоначальная редакция законопроекта, разработанная правительством, предусматривала среди прочего введение военного сбора в роскошь. В частности, 5% от дохода по продаже одного объекта недвижимости за год; 15% от стоимости покупки нового авто; 30% от стоимости реализуемых ювелирных изделий; 5% стоимости банковских металлов при покупке у банков. Все эти предложения не вошли в финальную редакцию законопроекта.

Также в законопроект не вошла норма о введении военного сбора в размере 1% от оборота бизнеса.

В окончательной редакции, вынесенной на первое чтение, не были учтены предложения повышения ставки НДС.