В Украине могут расширить список тех, кто имеет право на отсрочку от службы: подробности

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект насчет отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для священнослужителей и граждан, которые отказываются идти в армию по религиозным убеждениям.
РБК-Украина рассказывает, что именно предлагает изменить законопроект №11439 и что о нем известно.
Согласно пояснительной записке, главными задачами законопроекта являются:
Уточняется, что статья 35 Конституции Украины предусматривает: когда исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой.
Однако там же отмечается, что никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений.
Исходя из этого, документ предлагает внести ряд изменений (дополнений) в статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предусматривающих, что призыву на военную службу во время мобилизации (на особый период) не подлежат:
Кроме того, законопроект предусматривает, что такие граждане в указанный период могут быть приняты на военную службу по контракту.
Проект закона №11439 о внесении изменений в статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по обеспечению конституционного права граждан на альтернативную (невоенную) службу был зарегистрирован в Верховной Раде 24 июля 2024 года.
Инициатором законопроекта выступил народный депутат Георгий Мазурашу (член депутатской фракции политической партии "Слуга Народа").
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки под руководством Александра Завитневича.
Проект закона №11439 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
29 июля документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.
В заключительных и переходных положениях уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, ранее мы рассказывали, как лучше подавать документы на отсрочку от мобилизации - по почте или лично.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11439, страница Георгия Мазурашу в Facebook.
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