В Украине могут подешеветь около 50% лекарств, - нардеп

Об этом в интервью РБК-Украина заявил народный депутат, глава подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности профильного комитета Верховной Рады Сергей Кузьминых.

По словам народного депутата, следующий этап после снижения цен на 100 препаратов - формирование референтного ценообразования.

"Есть задача - сформировать референтные цены на лекарственные препараты до 28 апреля. Будет выбираться средняя цена, учитывая примеры цен четырех стран. После этого произойдет создание Национального каталога. Согласно Закону, все препараты должны быть включены в него до конца июня этого года. Так мы получим предельную оптовую цену, к которой добавим установленные Минздравом наценки для оптовика и аптеки, и получим максимальную финальную стоимость, выше которой аптека не имеет права продавать. И я думаю, после этого снизится стоимость даже больше, чем на 200 препаратов. Думаю, мы будем видеть, что в цене снизились около 50% имеющихся на рынке лекарственных средств", - сказал Сергей Кузьминых.

Политик считает, что одним из ключевых факторов, который влиял на повышение цен на лекарства до начала реформы, были так называемые "маркетинговые платежи".

"Основное, что сюда входит - это возврат средств аптечным сетям за присутствие на полках, то есть за то, чтобы они продавали тот или иной препарат, который выводится на рынок, условный ибупрофен. Точно доподлинно неизвестно, какой процент от цены занимал этот маркетинг. Кто-то говорит, что в среднем это было 12-15%. Некоторые документы показывают, что иногда маркетинговые платежи доходили на отдельный препарат до 60%. Аптечные сети просили так называемый "маркетинг", чтобы допустить такие лекарства к продаже у себя. Конечно, это все приводило к удорожанию лекарств для потребителей", - подчеркнул Сергей Кузьминых.

Напомним, цены на 100 лекарственных средств снизились на 30% с 1 марта 2025 года. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны на основании декларации, поданной производителями, дистрибьюторами и аптечными сетями.

Также ранее Сергей Кузьминых обратился к премьер-министру Украины с инициативой создания единого реестра фармацевтов и усиления контроля за квалификацией специалистов отрасли.