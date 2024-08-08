В Украине можно пройти процедуру ЭКО бесплатно: где и как это сделать

Кто может воспользоваться новым пакетом услуг

По словам чиновника, пакет медицинских услуг по лечению бесплодия с помощью вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ) - совершенно новый (появился только в 2024 году).

"Этим пакетом программы медицинских гарантий могут пользоваться абсолютно все граждане Украины по определенным показаниям: при наличии подтвержденного мужского или женского бесплодия", - уточнил он.

При этом возраст женщины должен быть не старше 40 лет.

"Мы решили запустить эту услугу, потому что мы видим сейчас очень сильное снижение уровня рождаемости в Украине. На это очень сильно влияет война. Поэтому предоставить такую возможность крайне важно. Почти полмиллиона украинцев не родилось. Многие хотят иметь детей, но не могут забеременеть. Об этом нужно говорить, напоминать. Эта услуга бесплатная, и получить направление к профильному специалисту не сложно", - рассказал эксперт.

В каких заведениях искусственное оплодотворение бесплатное

Согласно информации Дуброва, сейчас такую услугу (которую покрывает государство) могут предоставлять 15 заведений. Причем большинство из них - частные.

"Мы покрываем оплату за процедуры, связанные с искусственным оплодотворением: это подготовка яйцеклетки, забор сперматозоидов, оплодотворение яйцеклетки и перенос ее в женские половые органы", - пояснил он.

Замминистра уточнил, что стоимость возмещения услуги абсолютно адекватная.

"Есть экономические расчеты, которые об этом говорят. Есть заведения, которые заявляют, что средств недостаточно, но в странах ЕС такая услуга стоит от 800 евро до 8000 евро. В таких странах как Словакия, Словения, Польша это 800-1500 евро. Именно 1,5 тысячи евро покрывает наше государство", - рассказал он.

Популярна ли такая услуга среди украинцев

На сегодняшний день в законтрактованные учреждения здравоохранения обратились и получили услуги около 300 женщин.

"Если говорить откровенно, мы рассчитывали, что медуслугой по лечению бесплодия с помощью ВРТ воспользуются тысячи женщин, но цифры значительно ниже... Хочу еще раз подчеркнуть, что женщины могут воспользоваться современными и качественными услугами оплодотворения in vitrо, расходы по которым покрывает государство", - подчеркнул Дубров.

В то же время он признал, что шансы на беременность после одной такой процедуры - менее 50%.

"Неплохим результатом считается, когда после процедуры ЭКО беременеет примерно треть женщин - 28-33%. В Украине этот показатель - на уровне 32-35%", - уточнил специалист.

Он добавил, что по состоянию на месяца полтора назад - согласно данным НСЗУ - 71 пациентка была внесена в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ) с диагнозом "беременность" после того, как они прошли лечение с помощью ВРТ.

"Это динамичная цифра, которая довольно быстро меняется. Но в общей сложности это около 30%", - подытожил замминистра.