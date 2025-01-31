В Украине может появиться профессия "снайпер": что известно

Как указано в проекте, максимальное количество часов обучения для первичной подготовки снайперов может составлять 1152 часа. Результаты обсуждения опубликуют на сайте МОН с 17 по 23 февраля.

Среди ключевых компетенций снайперов - грамотность, математическая компетентность, личностная, социальная компетентность и умение учиться, а также гражданская компетентность.

Общие компетентности по профессии:

грамотность;

математическая компетентность;

личностная, социальная компетентность и умение учиться;

гражданская компетентность.

Для получения квалификации "Снайпер-инструктор" надо будет получить 8 уровень обучения. Его рабочий план - не более 180 часов.

Программа предусматривает также наличие профильной квалификации снайпера и стажа работы по профессии не менее двух лет.

Учебные заведения, которые будут готовить специалистов, будут разрабатывать самостоятельно рабочие учебные планы.

Предложенный проект также предусматривает подготовку учебных планов для специалистов предприятиями, учреждениями и организациями. Однако все учебные планы должны быть согласованы с работодателями, учебно (научно) - методическими центрами профессионально-технического образования и утверждены органами управления образованием.

После обучения специалисты должны уметь безопасно обращаться с соответствующим комплектом оружия, иметь необходимые умения и навыки работы в команде, уметь противодействовать противнику и т.п.

Среди оборудования, которое должно обеспечить учебное заведение, кроме снайперского снаряжения, - квадрокоптер, тепловизор, бароскоп, метеостанция, прибор ночного видения и прочее.

Результаты обучения имеют следующие уровни: