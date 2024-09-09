В Украине местные власти смогут запрещать снос исторических зданий: о чем речь

Комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти рекомендует народным депутатам принять за основу проект закона, который запретит снос исторических зданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.
Инициаторы законопроекта отмечают, что в последнее время в Украине увеличилось количество решений органов местного самоуправления насчет отвода под строительство (включающее и новое строительство, и реконструкцию, и снос) земельных участков под зданиями ценной исторической застройки.
Речь идет о зданиях, имеющих историческую ценность, но не имеющих статус объектов культурного наследия.
Проблема заключается в том, что снос таких зданий (или их кардинальная перестройка) приводят к:
Кроме того, такие действия противоречат Международной хартии по охране и реставрации недвижимых памятников и достопримечательностей (Венецианской хартии) и ряду других ратифицированных Украиной хартий по сохранению культурного достояния человечества.
После принятия проекта закона №11481 Верховной Радой и вступления его в силу, в Украине будут определены правовые основы ценной исторической застройки - как такой, которая не обязательно принадлежит к памятникам культурного наследия и только что обнаруженным объектам культурного наследия, но имеет историческую ценность для соответствующего населенного пункта.
При этом органы местного самоуправления получат полномочия:
Речь идет о том, что местные власти смогут (в пределах полномочий, определенных законом) устанавливать необходимые ограничения для владельцев и пользователей объектов ценной исторической застройки - для достижения справедливого баланса между развитием населенного пункта и сохранением его исторической среды.
Это должно улучшить инвестиционный климат в населенных пунктах и усилить идентичность городов Украины, что особенно важно во время вооруженной агрессии против нашей страны.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве с помощью тяжелой строительной техники снесли историческое здание - усадьбу Зеленских.
По словам активистов, на месте поместья, построенного еще в XIX веке, хотели построить вторую очередь ЖК под названием "Тургеневъ".
Местные власти призвали наказать виновных, а правоохранители взялись за расследование дела.
Позже стало известно, что скандал вокруг усадьбы Зеленских поставил на паузу снос другого исторического здания.
При подготовке материала были использованы следующие источники: сайт Верховной Рады Украины, проект закона №11481.
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