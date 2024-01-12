В Украине прошедшая ночь была самой спокойной за последнее время. Игнат назвал причину

"Эта ночь, пожалуй, была самой спокойной за последнее время. Не видел еще таких справок, которые собственно получают, чтобы формировать какие-то постройки утром. Сегодня не было ни одного летательного аппарата или никакого средства воздушного нападения по территории страны в течение ночи", - рассказал он, добавив, что очень редко такие справки происходят, но действительно сегодня была тихая ночь.

Игнат предположил, что эта "тишина", по-видимому, была обусловлена ухудшением погодных условий в воздушном пространстве там, где противник работает по нам и беспилотникам, и авиации.

Обстрел Украины

Один из последних массированных обстрелов Украины случился 8 января. Так, утром в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Вся карта за минуты стала "красной". Взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты. Более 30 человек получили ранения, еще минимум 4 погибли. Подробнее об атаке 8 января - в материале РБК-Украина.

А в ночь на 8 января российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Российские войска выпустили 8 БПЛА, все цели были сбиты ПВО. В частности, 7 из них в небе над Одесской областью.