В Украине почти иссякли боеприпасы, ВСУ тратят 5 тысяч снарядов в сутки, - Жовква

В Украине почти иссякли запасы боеприпасов из-за высокой интенсивности боевых действий. ВСУ в сутки расходуют около 5 тысяч снарядов.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Запасы боеприпасов в Украине находятся почти на нуле. Всё очень быстро заканчивается из-за интенсивности боёв. Мы нуждаемся в оружии, амуниции, артиллерии, боевых танках, бронемашинах, истребителях", - отметил Жовква. По его словам, истребители нужны, в том числе, для перехвата баллистических ракет, которые сейчас Украина пока не способна сбивать.