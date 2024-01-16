ua en ru
Вт, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине масштабная воздушная тревога. Взлетел истребитель МиГ-31К

Украина, Вторник 16 января 2024 10:50
UA EN RU
В Украине масштабная воздушная тревога. Взлетел истребитель МиГ-31К Фото: в Украине масштабная воздушная тревога 16 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Масштабная воздушная тревога была объявлена по всей Украине 16 января. В России взлетел истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Масштабная воздушная тревога была объявлена сначала в Киеве, а затем во всех областях. Это произошло около 10:37.

В Украине масштабная воздушная тревога. Взлетел истребитель МиГ-31К

Масштабная воздушная тревога была объявлена по всей Украине 16 января (t.me/alarmukraine)

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома "Моздок".

"Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома "Моздок" (Северная Осетия)", - говорится в сообщении.

Обновлено в 11:56

По Украине пошли отбои воздушной тревоги из-за влета истребителя МиГ-31К. Первой "позеленела" Волынская область, следом Полтавская, Винницкая, Днепрпетровская и другие.

В Украине масштабная воздушная тревога. Взлетел истребитель МиГ-31К

Карта тревог по Украине на 12:00 16 января (t.me/alarmukraine)

Обстрел Украины

Один из последних массированных обстрелов Украины случился 8 января. Так, утром в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Вся карта за минуты стала "красной". Взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты. Более 30 человек получили ранения, еще минимум 4 погибли. Подробнее об атаке 8 января - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Зеленский в Давосе получит послание от Байдена по стратегии в войне с РФ, - Bloomberg
Зеленский в Давосе получит послание от Байдена по стратегии в войне с РФ, - Bloomberg
DAILY
Испытание морозами. Как энергосистема справляется с зимой и что будет в случае ракетных обстрелов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Испытание морозами. Как энергосистема справляется с зимой и что будет в случае ракетных обстрелов