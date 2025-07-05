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В Украине масштабная воздушная тревога: что произошло

Фото: враг поднял в небо МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу вечером, 5 июля, по всей территории Украины объявили тревогу. Причиной стала ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 17:36.

После этого военные сообщили фиксацию скоростной цели в Черниговской области в направлении Киевской. Далее была информация, что ракета движется на Старконстантинов.

Фото: предупреждение о фиксации ракет (скриншот)

Обновлено в 17:48

Военные снова зафиксировали ракету в Черниговской области, а потом написали о Житомирской, отметив, что скоростная цель летит на Староконстантинов.

За это время в Хмельницкой области были слышны взрывы.

Где объявили тревогу

Отметим, что воздушная тревога стала распространяться начиная с 17:36. По состоянию на 17:41 сигнал по всей территории Украины.

Напомним, что в ночь на 29 июня россияне массированно атаковали Украину дронами и крылатыми ракетами. В частности, в ту ночь враг тоже поднимал в небо МиГ-31К.

В результате атаки во многих регионах Украины работали силы ПВО.

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