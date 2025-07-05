В Украине масштабная воздушная тревога: что произошло

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 17:36.

После этого военные сообщили фиксацию скоростной цели в Черниговской области в направлении Киевской. Далее была информация, что ракета движется на Старконстантинов.

Фото: предупреждение о фиксации ракет (скриншот)

Обновлено в 17:48

Военные снова зафиксировали ракету в Черниговской области, а потом написали о Житомирской, отметив, что скоростная цель летит на Староконстантинов.

За это время в Хмельницкой области были слышны взрывы.

Где объявили тревогу

Отметим, что воздушная тревога стала распространяться начиная с 17:36. По состоянию на 17:41 сигнал по всей территории Украины.