В Украине масштабная воздушная тревога: что произошло

В субботу вечером, 5 июля, по всей территории Украины объявили тревогу. Причиной стала ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 17:36.
После этого военные сообщили фиксацию скоростной цели в Черниговской области в направлении Киевской. Далее была информация, что ракета движется на Старконстантинов.
Военные снова зафиксировали ракету в Черниговской области, а потом написали о Житомирской, отметив, что скоростная цель летит на Староконстантинов.
За это время в Хмельницкой области были слышны взрывы.
Отметим, что воздушная тревога стала распространяться начиная с 17:36. По состоянию на 17:41 сигнал по всей территории Украины.
Напомним, что в ночь на 29 июня россияне массированно атаковали Украину дронами и крылатыми ракетами. В частности, в ту ночь враг тоже поднимал в небо МиГ-31К.
В результате атаки во многих регионах Украины работали силы ПВО.
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