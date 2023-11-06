В Украине масштабная воздушная тревога: россияне подняли в небо МиГ-31К

Что известно о причине тревоги

По данным Воздушных сил ВСУ и мониторинговых каналов, был зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС РФ с аэродрома Моздок (Северный Кавказ).

Отметим, что МиГ-31К - это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам ПВО трудно перехватить.

Карта тревог

По состоянию на 15:11, карта воздушных тревог выглядит так:

Россия атаковала Украину в ночь на 6 ноября

Напомним, что этой ночью российские оккупанты нанесли комбинированный удар по югу Украины разными типами ракет и ударными дронами.

В частности, Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении 15 из 22 дронов-камикадзе "Шахед" и одной ракеты Х-59.

По самой Одессе оккупанты били ракетами "Оникс" и "Искандером-М". В результате повреждены дома и музей в исторической части города. Кроме того, под атакой была припортовая инфраструктура Одесской области, куда войска РФ направили "Шахеды".

Всего из-за атаки на Одессу пострадали 8 человек.

Также ночью оккупанты ударили по Херсону противорадиолокационной ракетой Х-31. Повреждена 5-этажка, а над Николаевской областью сбита ракета Х-59.

В целом воздушные силы отчитались об уничтожении 15 из 22 "Шахедов" и одной ракеты Х-59.

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