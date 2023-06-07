RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине масштабная воздушная тревога, сообщают о взлете российских МиГов

Фото: 7 июня по всей Украине объявили воздушную тревогу (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

По всей Украине сегодня, 7 июня, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее связывают со взлетом российских истребителей МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 11:36 карта воздушных тревог выглядит так:

Что известно о причинах тревоги

По данным мониторинговых групп, есть взлет российского истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" (Нижнегородская область, РФ)

Стоит отметить, что МиГ-31К является потенциальным носителем аэробалистической Х-47м2 "Кинжал", которая несет угрозу для всех регионов страны.

Наблюдатели допускают, что МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

Мониторинговые группы сообщают, что в небо РФ уже поднято до 7 единиц МиГ-31.

МиГ-31К как причина тревог в Украине

Отметим, что российская армия держала в Беларуси свои МиГ-31К, выполнявшие тренировочные полеты с белорусских аэродромов.

Из-за того, что эти самолеты являются носителями ракет "Кинжал" в Украине, каждый раз объявляли воздушную тревогу. В последнее время их поднимают на территории РФ, но уже не столь часто, как это было в Беларуси.

Отметим, что ранее украинское ПВО не могло сбивать "Кинжалы", но с получением систем Patriot эта задача стала нашим защитникам неба по силам.

Например, 16 мая российские оккупанты пытались ударить по Киеву, применяя ракеты "Кинжал". Все они были сбиты нашей ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетиВойна России против Украинывоздушная тревогаракетный удар