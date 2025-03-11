В Украине в феврале ускорилась инфляция: в НБУ рассказали, насколько подорожали продукты

Сырые продукты питания подорожали на 13,0%

По данным Государственной службы статистики, в феврале рост цен на сырые продукты в годовом измерении ускорился. Так, быстрее дорожали фрукты, некоторые продукты животноводства, мука и крупы под влиянием продолжающихся эффектов низких прошлогодних урожаев.

Цены на свинину, курятину и сахар приближались к ценам стран - торговых партнеров на фоне устойчивого экспорта. В то же время подорожание овощей несколько замедлилось благодаря расширению предложения за счет импорта, поступлению нового тепличного урожая и снижению спроса на отдельные позиции.

Базовая инфляция выросла до 12,0%

Подорожание обработанных продовольственных товаров в феврале ускорилось до 16,7% г/г. Такая динамика объясняется по-прежнему подорожанием продовольственного сырья, а также увеличением расходов предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику.

В результате высокими темпами дорожали хлеб и отдельные хлебопродукты, масло, мясо и молокопродукты. Из-за роста цен на мировых рынках дорожали отдельные импортные товары, в частности сыры, чай, кофе и шоколад.

Цены на непродовольственные товары незначительно ускорили рост до 4,4% г/г. В то же время цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом году.

Темпы роста стоимости услуг также незначительно ускорились и составили 14,3% г/г. По сравнению с январем выросла стоимость услуг по здравоохранению, транспортных услуг, связи, отдыха и культуры. Зато медленнее дорожали услуги по личному уходу, страховые и финансовые услуги.

Административно-регулируемые цены выросли на 18,1%

В феврале стоимость подакцизной продукции росла быстрее из-за дальнейшего повышения производственных затрат, а также корректировки цен с учетом усиления мер борьбы с теневым предложением и вероятное влияние ожидаемого тестового внедрения Е-акциза.

Давление со стороны производственных затрат обусловливало рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование. В то же время мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения в дальнейшем сдерживал административную инфляцию.

Темпы роста цен на топливо составили 13,9%

В феврале рост цен на топливо ускорился по сравнению с январем, прежде всего вследствие высоких темпов увеличения стоимости автогаза. В то же время профицит предложения бензинов, конкуренция на рынке АЗС и оптимизация логистики импортных поставок сдерживали подорожание топлива.

Инфляция будет расти в ближайшие месяцы из-за дальнейшего влияния худших прошлогодних урожаев и увеличения производственных затрат предприятий на энергообеспечение и оплату труда.

Однако во втором полугодии она должна вернуться на траекторию замедления благодаря принятым НБУ мерам по усилению монетарной политики и постепенному исчерпанию влияния временных факторов. Ожидается, что инфляция снизится до однознакового уровня в конце года и в дальнейшем будет стремиться к цели 5% на горизонте политики.