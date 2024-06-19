В Украине до июля обновят список объектов, где не будут выключать свет

Он отметил, что создание перечня объектов - это кропотливая работа, которая требует анализа условий электроснабжения сотен потребителей. Вероятно, к 1 июля процесс будет завершен.

"В настоящее время во многих областях из перечня объектов с гарантированным электроснабжением уже исключены десятки, а в некоторых областях - более ста потребителей. Логика процесса в том, что важно найти баланс и защитить объекты критической инфраструктуры от отключений, в то же время не создавая чрезмерной нагрузки на других", - сказал Слободян.

По его словам, предлагается разделить объекты инфраструктуры по сезонам - на летний и зимний. В правительстве объясняют, что сейчас в перечень включены объекты, чрезвычайно важные в течение отопительного периода, но летом не работающие.

Также рассматривается возможность ручного переключения в применении графиков отключений, как это было зимой 2022-2023 годов. Такое переключение осуществляется в сети среднего напряжения 10 кВ.

"К сожалению, на сегодняшний день не все сети у нас полностью автоматизированы и далеко не все части сети можно выключать и включать дистанционно. Иногда нужно выехать в какой-то распределительный пункт и там уже на месте выключить часть линии. Это, конечно, требует дополнительных усилий операторов системы распределения", - добавил Слободян.

По его мнению, в августе можно ожидать уменьшения ограничений, учитывая окончание ремонта на некоторых энергоблоках АЭС и уменьшение количества объектов с гарантированным электроснабжением.