В Украине ликвидировали еще один банк

13:55 07.05.2026 Чт
1 мин
Он был основан в 2006 году
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Украине ликвидировали банк "Конкорд" (пресс-служба банка)

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию банка "Конкорд" как юридического лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Отмечается, что 5 мая в Единый госреестр внесли запись о прекращении АО "АКБ "КОНКОРД" как юридического лица. Поэтому ликвидация банка завершена, а сам банк считается ликвидированным.

Также полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора банка "Конкорд" прекращены.

Напомним, в августе 2023 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии у АО "АКБ "КОНКОРД" и его ликвидации.

Поводом стало систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

До принятия решения о ликвидации НБУ применил к банку такие меры воздействия, как наложение штрафа в общем размере 60,4 млн гривен и письменное предостережение.

"Конкорд Банк" был основан в августе 2006 года, а в 2012 году его основными бенефициарами стали Елена и Юлия Соседки.

По состоянию на 1 июня 2023 года Конкорд по размеру активов занимал 35 место (4,83 млрд грн) среди 65 банков, действующих в стране.

