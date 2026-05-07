В Украине ликвидировали еще один банк

Напомним, в августе 2023 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии у АО "АКБ "КОНКОРД" и его ликвидации.

Поводом стало систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

До принятия решения о ликвидации НБУ применил к банку такие меры воздействия, как наложение штрафа в общем размере 60,4 млн гривен и письменное предостережение.

"Конкорд Банк" был основан в августе 2006 года, а в 2012 году его основными бенефициарами стали Елена и Юлия Соседки.

По состоянию на 1 июня 2023 года Конкорд по размеру активов занимал 35 место (4,83 млрд грн) среди 65 банков, действующих в стране.