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В Украине ликвидировали канал нелегальных перевозок в оккупированный Крым и Донецк

Фото: в Украине ликвидировали канал нелегальных перевозок в оккупированный Крым и Донецк (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве разоблачили канал нелегальных перевозок во временно оккупированные Крым и Донецк

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Служба безопасности заблокировала канал незаконной переправки граждан во временно оккупированные районы Украины и в обратном направлении. Злоумышленники наладили трафик нелегальных пассажирских перевозок из Киева во временно захваченные Донецк и АР Крым", - пишет пресс-служба.

Маршрут пролегал через Европу, а дальше в Россию. Во временно оккупированные территории "перевозчики" заезжали с территории РФ, что является незаконным пересечением государственной границы.

"Для беспрепятственного проезда по территории страны-агрессора перед границей с РФ водитель пересаживал пассажиров в другой автобус на российских номерах. Это транспортное средство также принадлежало компании фигуранта дела", - добавляет пресс-служба.

Стоимость "билета" составляла 250 евро в одну сторону. Еженедельно перевозить десятки клиентов. Часть доходов перечислялась в бюджет "ДНР" в виде "налогов".

"Установлено, что к организации канала причастен руководитель столичной компании-перевозчика. К противоправной деятельности он привлек двух своих сыновей, которые находятся за границей. Для нелегальных перевозок дельцы использовали 6 автобусов из автопарка предприятия", - пишет СБУ.

В ходе обысков были изъяты бортовые журналы, маршрутные листы, мобильные телефоны и черновые записи с поличным. Автобусы были арестованы.

Фото: в Украине ликвидировали канал нелегальных перевозок в оккупированный Крым и Донецк (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Донецкой области СБУ разоблачила еще трех российских агентов, собиравших данные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ.

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