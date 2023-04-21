Из Украины на лечение за границу были эвакуированы еще 43 гражданина

Группа из 43 гражданских украинцев была эвакуирована на лечение за границу. Это пациенты с минно-взрывными ранениями и онкопациенты.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Как сообщили в ведомстве, были эвакуированы жители Винницкой, Киевской, Ивано-Франковской, Львовской и Черниговской областей.

"Пациентов приняли в медучреждениях Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии и Швеции. В составе группы - пациенты с минно-взрывными ранениями и онкопациенты", - говорится в сообщении.

В Кабмине напомнили, что на лечение за границу обычно эвакуируют взрослых и детей с тяжелыми ранениями, ожогами и заболеваниями, нуждающимися в специализированной и неотложной медицинской помощи. В общей сложности уже эвакуировано более 3000 украинцев.