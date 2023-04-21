ua ru
Пт, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из Украины на лечение за границу были эвакуированы еще 43 гражданина

Новина українською →
Украина, Пятница 21 апреля 2023 15:59
Из Украины на лечение за границу были эвакуированы еще 43 гражданина Фото: из Украины на лечение за границу были эвакуированы еще 43 гражданина (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Группа из 43 гражданских украинцев была эвакуирована на лечение за границу. Это пациенты с минно-взрывными ранениями и онкопациенты.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Как сообщили в ведомстве, были эвакуированы жители Винницкой, Киевской, Ивано-Франковской, Львовской и Черниговской областей.

"Пациентов приняли в медучреждениях Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии и Швеции. В составе группы - пациенты с минно-взрывными ранениями и онкопациенты", - говорится в сообщении.

В Кабмине напомнили, что на лечение за границу обычно эвакуируют взрослых и детей с тяжелыми ранениями, ожогами и заболеваниями, нуждающимися в специализированной и неотложной медицинской помощи. В общей сложности уже эвакуировано более 3000 украинцев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что до 82% раненых и больных военных сил обороны после лечения возвращаются в строй.

Кроме того, в Минобороны отмечали, что на Востоке бывают дни, когда соотношение потерь Украины и России достигает 1 к 10.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация Министерство здравоохранения Украины Война России против Украины
NEWS
Военкомат или штраф? Для работы и учебы нужен военный билет: что это за документ
Военкомат или штраф? Для работы и учебы нужен военный билет: что это за документ
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны