ua ru
Сб, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине больницы будут строить по новым нормам: что изменится

Новина українською →
Украина, Суббота 04 марта 2023 12:30
В Украине больницы будут строить по новым нормам: что изменится Фото: в Украине больницы будут строить по новым нормам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине с 1 марта вступили в силу новые государственные строительные нормы для больниц. В частности, теперь улучшатся условия содержания пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Согласно новым нормам пациентов будут размещать в просторных одно- или двухместных палатах, которые будут оборудованы душем и туалетом.

При этом отдельно будут обустроены помещения отдыха членов семей, которые находятся с пациентом.

Также возле главного входе в медучреждение будут расположены паркоместа для людей с инвалидностью. На территории больниц появятся паркоместа для автомобилей, велосипедов, мотоциклов, а также зарядные устройства для электромобилей.

Существенное внимание уделят принципам безбарьерности. В медучреждениях будут широкие коридоры и дверные проемы с системами навигации, в том числе с аудио указателями. Для нужд маломобильных групп населения будут обустроены отдельные санитарно-гигиенические помещения.

"Изменения будут касаться как строительства новых больниц, так и реконструкции уже имеющихся медучреждений. Нормы будут распространяться на новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и в отдельных частях реставрации", - отмечают в Кабмине.

Согласно нововведениям изменится и проектирование отделений. Они больше не будут хаотично разбросаны по больнице, а будут располагаться в соответствии с тем, насколько они взаимосвязаны друг с другом.

Напомним, еще в январе глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что Россия разрушила в Украине сотни медучреждений и повредила около тысячи. Их уже восстанавливают.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины
NEWS
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным