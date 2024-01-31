Bloomberg узнало о письме Умерова к ЕС из-за нехватки снарядов: что в документе

Министр обороны Рустем Умеров на этой неделе написал своим коллегам из Европейского союза, описывая огромное численное преимущество, с которым сталкиваются украинские войска, пытаясь отразить новые нападения России.

Он сказал, что Украина не может выпускать более 2000 снарядов в день по линии фронта, которая простирается на 1500 километров, согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg. Это меньше трети боеприпасов, которые использует Россия.

Дефицит оружия

Дефицит оружия в Украине с каждым днем становится больше, добавил Умеров и призвал своих союзников по ЕС сделать больше для выполнения своего обязательства поставить миллион артиллерийских снарядов.

Он сказал, что Украине необходимо по крайней мере соответствовать огневой мощи своего врага.

"Обычно побеждает сторона, у которой больше боеприпасов для борьбы", - сказал Умеров, согласно документу.

Сколько Украине нужно снарядов в месяц

В среду ЕС признал, что к мартовскому сроку поставит едва половину обещанных снарядов, решив поставить еще почти 600 000 штук до конца года.

Украине необходимо 200 тысяч 155-мм снарядов в месяц, говорится в документе. По оценкам Эстонии, РФ может получить почти вдвое больше снарядов, при этом из Северной Кореи поступило около миллиона снарядов.

Миллион снарядов для Украины

В марте 2023 года страны ЕС договорились поставить Украине миллион снарядов. Поставку хотели завершить сначала до конца 2023 года, а затем до марта 2024 года. Впрочем, передача в установленный срок так и не состоится, поскольку для этого не хватает производственных мощностей.

Как отмечал ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если Киев не получит необходимого количества артиллерийских боеприпасов с одного места - будет работать, чтобы обеспечить поставки из других источников.

По словам главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура, передача обещанного миллиона снарядов задерживается до конца 2024 года.