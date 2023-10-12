В Украине количество укрытий позволяет защитить почти половину населения, - ГСЧС

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ фонд защитных сооружений гражданской защиты увеличился более чем в три раза.

"Если мы перед началом войны имели на учете примерно 20 тысяч защитных сооружений, то по состоянию на сегодняшний день их уже более 60 тысяч. Из них более 50 тысяч пригодны к укрытию, то есть там население может находиться в нормальных условиях", - рассказал Витовецкий.

В общее количество таких защитных сооружений входят: более 5200 хранилищ, 14 тысяч противорадиационных укрытий, более 41 тысячи простейших укрытий и сооружений двойного назначение.

"Такое количество укрытий позволяет нам обеспечить защиту примерно половины населения Украины", - обратил внимание представитель ГСЧС.

Около трети учебных заведений не имеют укрытий

Сейчас в Украине только 70% или 19,7 тысячи учебных заведений имеют проверенные хранилища для обеспечения защиты учеников, слушателей и преподавательского состава, рассказал Витовецкий.

Такое количество позволяет обеспечить защиту 57% участников образовательного процесса, уточнил он.

"Это означает, что из общего количества учебных заведений 70% могут работать в оффлайн режиме, но некоторые будут работать в несколько смен, потому что не смогут укрыть полное расчетное количество учащихся, преподавателей, других участников образовательного процесса одномоментно в укрытиях", - сказал представитель ГСЧС.

Единая информационная система укрытий

Как рассказал Витовецкий, сейчас ГСЧС по поручению правительства и Совета национальной безопасности и обороны ведет работу по созданию единой информационной системы "Учет и визуализация фонда защитных сооружений гражданской защиты".

Она даст возможность гражданам видеть самые близкие и удобные для них укрытия на едином ресурсе с удобным интерфейсом.

Позже такую систему планируют интегрировать в мобильное приложение "Действие".

"Это перспектива ну нескольких, может быть, дней или недель, и мы сможем увидеть этот ресурс", - отметил Витовецкий.

При этом представитель ГСЧС обратил внимание, что официальная государственная база укрытий будет отличаться от аналогичных продуктов, которые сегодня функционируют в информационном пространстве, поскольку "ее наполнение и верификация, а также требования к администрированию будут четко регламентированы".

Ситуация с укрытиями в Украине

Напомним, что после проведения масштабной проверки состояния бомбоубежищ по всей Украине президент Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и непредоставление к ним доступа.

Причиной для таких проверок стала трагедия в Киеве, которая произошла во время вражеского обстрела столицы 1 июня, когда три человека, в том числе ребенок, погибли после того, как не смогли попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто.

Напомним также, что Кабинет министров ранее усовершенствовал учет защитных сооружений гражданской защиты.