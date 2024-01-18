RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине хотят изменить механизм зачисления НДФЛ: что известно

Фото: в Украине хотят изменить механизм зачисления НДФЛ (freepik.com)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине хотят изменить механизм зачисления НДФЛ. В частности, сейчас рассматриваются несколько подходов, хотя предпочтение отдается "европейскому" варианту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

"Пересмотр механизма зачисления НДФЛ призван уменьшить диспропорции в развитии общин, что является одним из ключевых принципов Европейского Союза и обязательством Украины на пути к членству в ЕС", - говорится в сообщении.

Несколько подходов, преимущество - у "европейского"

Сейчас в Верховной раде зарегистрировано 16 законодательных инициатив, предлагающих разные подходы к этому вопросу. Министерство восстановления предпочитает практику, применяемую в странах ЕС, а именно, начисление НДФЛ по месту регистрации налогоплательщика.

"При этом решение должно быть взвешенным и основываться на четких расчетах влияния на развитие общин", - говорится на портале.

Зачем нужно изменение механизма?

Предполагается, что изменение механизма зачисления НДФЛ по месту регистрации позволит значительно повысить поступление в бюджеты небольших по численности общин.

"Ведь часто жители небольших общин работают в крупных городах, платя НДФЛ в их бюджеты. В результате возникает значительная диспропорция в поступлениях в бюджеты общин, что оказывает непосредственное влияние на их развитие", - добавляют на Правительственном портале.

Закон о направлении налогов с военных на оборону

Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, средства от НДФЛ военных нужны для закупки дронов и снарядов.

20 сентября 2023 Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о перенаправлении налога на доходы военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Решение поддержали 236 депутатов.

В ноябре прошлого года Верховная рада Украины приняла закон о перенаправлении налога на доходы военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный бюджет до конца войны. Решение поддержали 253 депутата. В этом же месяце его подписал президент Владимир Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НДФЛ