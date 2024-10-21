В Украине хотят увеличить сроки подготовки мобилизованных. Сырский рассказал детали

По его словам, в Украине уже внедряется пилотный проект и предусматривает увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки с 1 до 1,5 месяца.

"В рамках проекта была обновлена ​​программа БЗИН с учетом актуальных потребностей и вызовов. В декабре буду принимать решение по новой модели БЗИН. В дальнейшем, если оперативная обстановка будет разрешать, не исключаю следующий этап увеличения срока базовой подготовки", - отметил Сырский.