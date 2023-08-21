В Украине хотят создать военную полицию: чем она займется

В Украине хотят создать военную полицию, которая, в частности, займется прекращением военных преступлений и поддержанием дисциплины среди военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
На базе комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности функционирует рабочая группа, задачами которой, в частности, является создание оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет военная полиция.
В разработке законопроекта о военной полиции Украины активно участвует Главное управление военной юстиции Минобороны.
В ведомстве добавляют, что военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины.
Орган будет образован на основе военной службы правопорядка в ВСУ. К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий).
Цель создания органа - поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны и Государственной специальной службы транспорта.
Основные задачи:
Также предполагается достижение совместимости военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО. Законопроект проходит процедуру согласования.
Отметим, что по состоянию на апрель Офис генпрокурора зарегистрировал десятки тысяч потенциальных военных преступлений, которые могли совершить российские военные в Украине.
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