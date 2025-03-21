В Украине хотят реформировать лицеи. Какие изменения и когда следует ожидать

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13120, который предусматривает реформирование лицеев. Первые изменения должны заработать уже в этом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта .

Что планируют изменить

В течение 2024 - 2027 годов в Украине должны были сформировать эффективную сеть коммунальных лицеев, которые бы предоставляли трехлетнее качественное профильное среднее образование в течение 10-12 лет обучения. Однако, по состоянию на сейчас, такой сети не разработали или ее формирование происходит с нарушениями определенных положений закона "О полном общем среднем образовании". Поэтому текущий закон требует определенных дополнений.

Положение законопроекта №13120 предусматривает следующие изменения:

продлить переходный период для создания сети коммунальных лицеев до 1 сентября 2025 года. Местные власти должны были это сделать до 2024 года, но не успели. Если и дальше будут затягивать, полномочия передадут Правительству;

с 2027 года сделать обязательным разделение учеников 10-12 классов на группы при изучении отдельных предметов. Из-за этого минимальное количество учеников в классах вырастет с 5 до 24;

отделить начальную школу от лицеев - то есть начальные классы больше не будут частью лицеев;

прекратить финансирование лицеев, которые не соответствуют требованиям. Если заведение не будет соответствовать нормам (например, не будет иметь разделения на группы или не будет отвечать другим критериям), оно потеряет государственное финансирование.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что данные изменения не приведут к дополнительным расходам из госбюджета Украины на 2025 год.

Другие детали законопроекта

Законопроект №13120 зарегистрировали в Верховной Раде 18 марта 2025 года. Среди авторов проекта Сергей Бабак, Роман Грищук, Ольга Коваль и другие. Сейчас документ находится на рассмотрении в профильном Комитете Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

Авторы законопроекта отмечают, что предложенные механизмы предусматривают изменения только в Законе Украины "О полном общем среднем образовании".