В Украине хотят лишить коллаборантов пенсий

По ее словам, на данный момент по закону нет оснований отказать в оформлении пенсий украинцам, которые принимали участие в вооруженной агрессии против нашего государства или работали в оккупационных органах, а затем приехали в Украину и достигли пенсионного возраста.

"Если человек откровенно вел подрывную деятельность против Украины, работал в государственных органах РФ, вооруженных формированиях России или на территории ОРДЛО после начала российской агрессии - мы не будем платить такому человеку пенсию, не будем тратить средства наших налогоплательщиков, чтобы платить пенсию тем, кто поддерживал агрессора", - сказала замминистра.

Марчак отметила, что, если примут новый законопроект об исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины, то информация о стаже таких людей будет проверена по Реестру застрахованных лиц, который администрируется Пенсионным фондом.

Соответственно, у них будет пробел по подтверждению своего страхового стажа за этот период. Чтобы подтвердить свой стаж, им придется предоставить соответствующие документы, например о том, что они работали в администрации оккупационных властей в ОРДЛО. На основании нового законопроекта им будет отказано в начислении пенсий.

Новый законопроект

Недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 9453, предусматривающий изменения в законодательство о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины.

В частности, в нем предлагается:

урегулировать вопрос исчисления размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенного в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами;

урегулировать вопрос зачисления стажа, приобретенного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего СССР;

определить условия пенсионного обеспечения военных, у которых есть страховой стаж, приобретенный в РФ.

Отметим, что это не означает, что всех жителей оккупированных территорий лишат пенсий. Это касается исключительно тех людей, которые поддерживали российскую агрессию и помогали оккупантам.

Так, недавно правительство внесло изменения в постановление, согласно которому пенсионеры с оккупированных территорий смогут возобновить выплаты через видеосвязь.

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