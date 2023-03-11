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В Украине хотят вернуться к вопросу о пересмотре тарифов на воду

Фото: в Украине хотят вернуться к вопросу о пересмотре тарифов на воду (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Украине хотят пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В марте этого года НКРЭКУ планирует включить в повестку дня вопрос об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

"Обращаем внимание на то, что в настоящее время прорабатывается возможность установления указанных тарифов двумя этапами: с 01.04.2023 и с 01.07.2023, с учетом указанных в обосновательных материалах подходов", - говорится в заявлении.

В частности, по словам комиссии, проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства.

"С целью сдерживания финансовой нагрузки на потребителей, и в то же время для обеспечения их услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества Регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов", - добавили в НКРЭКУ.

Напомним, в декабре прошлого года в Украине повысили тарифы на воду.

Все изменения относительно пенсий, тарифов и соцвыплат, которые начали действовать с 1 марта, можно узнать в материале РБК-Украина.

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