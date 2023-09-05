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В Украине хотят вернуть налоговые проверки. Их остановили на время войны

Фото: Кабмин отменит мораторий на налоговые проверки (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно отмены моратория на проведение налоговых проверок".

Об этом рассказал постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", которыми предполагается, что с 1 октября 2023 года возобновляется проведение документальных (плановых и внеплановых) проверок, проведение которых было запрещено до прекращения или отмена военного, чрезвычайного положения на территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверки во время действия военного положения будут проводиться при наличии безопасных условий их проведения.

Новый законопроект

Напомним, что недавно Верховная рада Украины одобрила изменения в Налоговый кодекс, согласно которым возвращаются проверки и довоенные налоги. Новые правила вступают в силу с 1 августа 2023 года.

Согласно законопроекту №8401, с 1 августа отменяется единый налог по ставке 2%. При этом переход регулируется следующим образом.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля возвращаются довоенные налоги на горючее. РБК-Украина писала, на сколько могут вырасти цены на бензин, дизель и автомобильный газ.

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