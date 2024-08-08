ua en ru
Чт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине хотят минимизировать регуляторные и инвестиционные "барьеры" для производителей стройпродукции

Четверг 08 августа 2024 19:23
UA EN RU
В Украине хотят минимизировать регуляторные и инвестиционные "барьеры" для производителей стройпродукции Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Использование в восстановлении строительных материалов украинского производства сможет обеспечить более 180 000 рабочих мест и более уплаченных налогов в бюджет. Но для этого необходимо снизить инвестиционные барьеры и потенциальные регуляторные проблемы у компаний, которые будут работать в сфере производства строительных материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, более 90% строительных материалов, необходимых для восстановления Украины последствий российской вооруженной агрессии, могут обеспечить украинские производители. Это позволит, во-первых, сформировать значительную добавленную стоимость, во-вторых - обеспечить восстановление разрушенных объектов и строительство новых, в-третьих - создать не менее 180 тыс. рабочих мест, то есть больше, чем было до войны, что позволит получать больше налогов.

"Украине для этого следует сделать взвешенные шаги. Самое главное – создать условия, чтобы у таких предприятий было как можно меньше регуляторных проблем и инвестиционных барьеров. Дополнительным стимулом для их развития станет имплементация 305 регламента ЕС по качеству строительной продукции. из-за войны мы были вынуждены перенести ее с 1 января 2023 года, на 1 января 2025 года. Но наша задача - создать лаборатории, которые будут проверять строительную продукцию на соответствие стандартам 305 регламента. Это позволит предприятиям, производящим ее, выходить на экспортные рынки", - отметила Шуляк.

Она также подчеркнула, что важнейшим шагом на сегодняшний день является вопрос строительного мусора, который сформировался из отходов от разрушений. По словам парламентарии, сейчас в Украине по разным оценкам образовалось от нескольких десятков до 100 тыс. тонн строительного мусора, который нельзя просто закопать в грунты из-за наличия у него опасных материалов.

Вариантом может быть переработка строительного мусора на вторичное сырье, которое можно использовать в строительстве. Но для этого, отметила нардеп, нужно найти действенные стимулы для бизнеса - как для переработки такого мусора, так и использования строительных материалов, переработанных из него.

"Ни в одной стране мира нет опыта переработки такого огромного количества строительного мусора, образованного из отходов от разрушений. Поскольку в нем есть опасные материалы, такая переработка - сложный и более затратный процесс. Соответственно, нам нужно найти стимулы для бизнеса, который захочет заходить в эту страну. нишу, осуществляя мероприятия как на законодательном уровне, так и на уровне смены стандартов”, - подытожила она.

Напомним, еще в сентябре 2022 года парламент принял законопроект №4142, запрещающий использование асбеста в строительстве. Его использование при строительных или ремонтных работах приводит к неизлечимым болезням дыхательных путей.

Всемирная организация здравоохранения признает асбест опасным для здоровья. А в классификации Международного агентства по изучению рака все типы асбеста отнесены к первой группе канцерогенов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк
NEWS
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев