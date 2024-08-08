В Украине хотят минимизировать регуляторные и инвестиционные "барьеры" для производителей стройпродукции

Использование в восстановлении строительных материалов украинского производства сможет обеспечить более 180 000 рабочих мест и более уплаченных налогов в бюджет. Но для этого необходимо снизить инвестиционные барьеры и потенциальные регуляторные проблемы у компаний, которые будут работать в сфере производства строительных материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, более 90% строительных материалов, необходимых для восстановления Украины последствий российской вооруженной агрессии, могут обеспечить украинские производители. Это позволит, во-первых, сформировать значительную добавленную стоимость, во-вторых - обеспечить восстановление разрушенных объектов и строительство новых, в-третьих - создать не менее 180 тыс. рабочих мест, то есть больше, чем было до войны, что позволит получать больше налогов.

"Украине для этого следует сделать взвешенные шаги. Самое главное – создать условия, чтобы у таких предприятий было как можно меньше регуляторных проблем и инвестиционных барьеров. Дополнительным стимулом для их развития станет имплементация 305 регламента ЕС по качеству строительной продукции. из-за войны мы были вынуждены перенести ее с 1 января 2023 года, на 1 января 2025 года. Но наша задача - создать лаборатории, которые будут проверять строительную продукцию на соответствие стандартам 305 регламента. Это позволит предприятиям, производящим ее, выходить на экспортные рынки", - отметила Шуляк.

Она также подчеркнула, что важнейшим шагом на сегодняшний день является вопрос строительного мусора, который сформировался из отходов от разрушений. По словам парламентарии, сейчас в Украине по разным оценкам образовалось от нескольких десятков до 100 тыс. тонн строительного мусора, который нельзя просто закопать в грунты из-за наличия у него опасных материалов.

Вариантом может быть переработка строительного мусора на вторичное сырье, которое можно использовать в строительстве. Но для этого, отметила нардеп, нужно найти действенные стимулы для бизнеса - как для переработки такого мусора, так и использования строительных материалов, переработанных из него.

"Ни в одной стране мира нет опыта переработки такого огромного количества строительного мусора, образованного из отходов от разрушений. Поскольку в нем есть опасные материалы, такая переработка - сложный и более затратный процесс. Соответственно, нам нужно найти стимулы для бизнеса, который захочет заходить в эту страну. нишу, осуществляя мероприятия как на законодательном уровне, так и на уровне смены стандартов”, - подытожила она.

Напомним, еще в сентябре 2022 года парламент принял законопроект №4142, запрещающий использование асбеста в строительстве. Его использование при строительных или ремонтных работах приводит к неизлечимым болезням дыхательных путей.

Всемирная организация здравоохранения признает асбест опасным для здоровья. А в классификации Международного агентства по изучению рака все типы асбеста отнесены к первой группе канцерогенов.