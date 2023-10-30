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В Украине хотят разрешить продажу квартир, которые забрали в рамках санкций

Киев, Понедельник 30 октября 2023 17:38
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В Украине хотят разрешить продажу квартир, которые забрали в рамках санкций Фото: в Украине хотят разрешить продажу квартир, которые забрали в рамках санкций (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает разрешение на продажу конфискованных в рамках санкций квартир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его словам, правительство зарегистрировало в Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины насчет квартир, которые взыскали в доход государства по решению суда в соответствии с Законом Украины "О санкциях".

"Законопроект направлен на обеспечение реализации Фондом государственного имущества недвижимого имущества - квартир, взимаемых в доход государства по решению суда в соответствии с Законом Украины "О санкциях", - уточнил Мельничук.

Он рассказал, что изменения хотят внести в законы Украины о приватизации государственного и коммунального имущества и приватизации государственного жилого фонда.

Национализация активов РФ в Украине

Напомним, Украина продолжает активно национализировать российские активы. В частности, имущество забирают у российских олигархов и не только.

Недавно Украина решила национализировать "Сенс Банк", который принадлежал подсанкционным российским олигархам Петру Авену, Михаилу Фридману и Андрею Косогову.

Также Фонд госимущества предложил продать ТРЦ Ocean Plaza, который конфисковали у Аркадия и Игоря Роттенбергов, на аукционе.

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Российская Федерация квартири Верховная рада
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