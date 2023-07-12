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Для Украины готовят "большие подарки" до конца года, особенно по ЕС, - президент Сербии

Фото: президент Сербии Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Для Украины готовятся "большие подарки" до конца года. Они, вероятно, будут связаны с европейской интеграцией.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTV.

Журналисты спросили Вучича, удивлен ли он тем, что Украина не получила "зеленый свет" по членству в НАТО на саммите в Вильнюсе. Он заявил, что не хочет вмешиваться в дела других стран, но подчеркнул, что Украину ждут другие "отличные вещи".

"Они готовят большие и отличные вещи для Украины, большие подарки на конец года, по крайней мере, что касается ЕС", - сказал Вучич.

Напомним, что Сербия присоединилась к Европейскому союзу в 2009 году. Тем не менее, Белград не является членом НАТО, хотя в 2014 году подписал соглашение с Альянсом и является союзником.

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе

Стоит отметить, что Украина ожидала от саммита стран НАТО четкого сигнала о членстве, графика вступления и гарантии безопасности.

Союзники вчера согласовали совместное коммюнике, в котором также изложили свое видение интеграции Украины. Однако документ не содержит четких условий вступления и графиков.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за нерешительность. Он подчеркнул, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины.

Ожидается, что сегодня G7 сегодня согласуют принципы гарантий безопасности для Украины. В Британии назвали этот шаг "историческим".

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