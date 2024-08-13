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В Украине готовят решение об электронных сообщениях для въезда иностранцев

Фото: в Украине готовят решение об электронных сообщениях для въезда иностранцев (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине планируют ввести систему электронного уведомления о намерении въезда в страну для иностранцев, которые пользуются правом безвизового въезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщается, во вторник, 13 августа, под председательством секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко состоялось совещание о состоянии выполнения решений СНБО, направленных на усиление контроля за въездом и выездом иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.

"Во время совещания с целью усиления пограничного и миграционного контроля, а также контрразведывательного режима во время действия военного положения было предложено определить и утвердить перечень стран, имеющих с Украиной безвизовый режим въезда, граждане которых будут обязаны в установленном порядке подавать электронное сообщение о намерении въехать в Украину", - отметили в СНБО.

Там добавили, что важное значение приобретает вопрос необходимости адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС путем разработки и внесения в Верховную Раду законопроекта о введении системы электронного сообщения о намерении въезда в Украину для граждан стран, которые пользуются правом безвизового въезда на территорию государства.

Также на совещании обсуждали вопросы создания предохранительного механизма запрета въезда в Украину иностранцев, пребывание которых на территории государства нежелательно из соображений интересов национальной безопасности.

Безвиз из Украины

Напомним, в 2017 году Украина и Европейский Союз подписали соглашение о безвизовом режиме.

В октябре прошлого года ЕС заявили, что в целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, но нужны дальнейшие усилия.

Добавим, в январе президент Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию страны для граждан Великобритании и Северной Ирландии. Он будет действовать до 30 января 2025 года.

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СНБОГраница с Украиной