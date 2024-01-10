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Украина еще на год продлила безвиз для граждан Британии

Украина, Среда 10 января 2024 15:06
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Украина еще на год продлила безвиз для граждан Британии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию страны для граждан Великобритании и Северной Ирландии. Он будет действовать до 30 января 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней до 30 января 2025 года", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня публикации.

Напомним, Зеленский ввел безвиз для граждан Британии в январе 2020 года , который продолжается ежегодно "в целях развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".

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Владимир Зеленский Великобритания Безвизовый режим
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