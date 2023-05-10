В Украине готовят новую Стратегию развития финансового сектора: что она предусматривает

Как отметили в пресс-службе, разработка Стратегии предусмотрена Меморандумом об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

Мероприятия Стратегии ориентируются на два фокуса: быстрые действия по стабилизации и минимизации негативного эффекта войны и развитие, которое предусматривает изменения финансового сектора для закладки основ послевоенного восстановления и развития новой экономики.

Среди ключевых элементов стратегии - оценка устойчивости банков. По ее результатам будут определены пути безопасного сворачивания чрезвычайных мер, введенных в Украине в первые месяцы полномасштабного вторжения, и приоритеты урегулирования неработающих кредитов.

Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины и является форумом для профессионального обсуждения системных рисков, угрожающих финансовой стабильности государства.

Участие в заседании 4 мая приняли члены Совета по финансовой стабильности приняли представители НБУ, Минфина и Офиса президента.