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В Украине готовят новую Стратегию развития финансового сектора: что она предусматривает

Фото: НБУ готовит новую Стратегию развития финансового сектора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Совет по финансовой стабильности согласовал концепцию новой Стратегии развития финансового сектора. Утверждение стратегии после проработки всех предложений запланировано на июнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в пресс-службе, разработка Стратегии предусмотрена Меморандумом об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

Мероприятия Стратегии ориентируются на два фокуса: быстрые действия по стабилизации и минимизации негативного эффекта войны и развитие, которое предусматривает изменения финансового сектора для закладки основ послевоенного восстановления и развития новой экономики.

Среди ключевых элементов стратегии - оценка устойчивости банков. По ее результатам будут определены пути безопасного сворачивания чрезвычайных мер, введенных в Украине в первые месяцы полномасштабного вторжения, и приоритеты урегулирования неработающих кредитов.

Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины и является форумом для профессионального обсуждения системных рисков, угрожающих финансовой стабильности государства.

Участие в заседании 4 мая приняли члены Совета по финансовой стабильности приняли представители НБУ, Минфина и Офиса президента.

Напомним, Национальный банк Украины приступил к оценке устойчивости банков и банковской системы. В условиях военного времени эта оценка будет иметь ряд особенностей.

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