В Украине на фронте оперативный тупик. Не стоит переоценивать зиму, - генерал Германии

"Украинское наступление на юге под Запорожьем потеряло темп. Однако достигнутые там завоевания земель можно было консолидировать и сохранить. На севере и востоке, например в районе Донецка, мы видим, что Россия снова атакует с максимальным использованием людей и техники. До сих пор прогресс был незначительным", - заявил Фройдинг.

По словам генерала Германии, зима повлияет на боевые действия, однако не стоит переоценивать фактор погоды, особенно на юге. По его мнению, зимой обе стороны будут вынуждены освежать и обучать войска, из-за чего темпы замедлятся. В то же время застоя не будет.

"Вполне возможно, что обе стороны сосредоточат свои усилия на борьбе с объектами в тылу, такими как склады, инфраструктура и командные пункты", - добавил генерал.

Ситуация на фронте

Как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), наши воины удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области. Источники террористов заявляют, ВСУ атаковали вблизи Поймы и Песчановки, а также продвинулись вблизи Крынок.

В частности, наши военные преуспели к северо-востоку от железнодорожного пути в районе Клищиевки.