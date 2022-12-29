В Украине фиксируют ухудшение связи после массированной атаки россиян, - NetBlocks

"Показатели свидетельствуют об ухудшении связи во многих регионах Украины на фоне мощного российского ракетного удара, который повлиял на энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Наихудшие показатели фиксируют во Львовской области и Одессе.

Отметим, что в результате массированной ракетной атаки в Украине введены аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, сегодня Россия выпустила по Украине 69 ракет, силы ПВО сбили 54 из них.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко рассказал, сколько нужно времени нужно для восстановления после атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.