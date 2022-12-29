RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине фиксируют ухудшение связи после массированной атаки россиян, - NetBlocks

Фото: в Украине фиксируют ухудшение связи после массированной атаки россиян (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во многих областях значительно ухудшилась связь после массированной ракетной атаки россиян 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на NetBlocks.

"Показатели свидетельствуют об ухудшении связи во многих регионах Украины на фоне мощного российского ракетного удара, который повлиял на энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Наихудшие показатели фиксируют во Львовской области и Одессе.

Отметим, что в результате массированной ракетной атаки в Украине введены аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, сегодня Россия выпустила по Украине 69 ракет, силы ПВО сбили 54 из них.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко рассказал, сколько нужно времени нужно для восстановления после атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИнтернетЭлектроэнергия