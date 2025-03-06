В Украине фиксируют метеорологическую весну. Чего ждать на выходных и когда прогреет до +20

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Могут ли быть осадки в ближайшее время

По словам эксперта, весенние показатели фиксируют, в целом, в большинстве областей Украины.

"На многих метеостанциях уже зафиксирован переход именно к весне - то есть среднесуточная температура уже в течение нескольких дней подряд превышает ноль градусов. Это означает, что метеорологическая весна уже в Украину пришла. Это фиксируют во многих областях", - рассказала Птуха.

Она объяснила, что погоду в Украине определяет сейчас антициклон.

"Его центр находится над Балканами. Это - достаточно такое мощное сейчас барическое образование, которое охватывает практически всю Европу (и, соответственно, и территорию Украины)", - уточнила синоптик.

По ее словам, такое образование "делает невозможным поступление к нам атмосферных фронтов с осадками".

"Поэтому погода без осадков в Украине продержится в течение этой недели, выходных и даже начала следующей недели", - подчеркнула представительница УкрГМЦ.

В каких областях и когда будет теплее всего

Птуха объяснила, что температура воздуха в Украине повышается сейчас "за счет поступления теплых воздушных масс из Атлантики".

"Поэтому у нас значения показателей именно температуры сейчас достаточно высокие", - отметила она.

Эксперт сообщила, что в ближайшие дни дневная температура воздуха:

несколько прохладнее будет в Карпатах, на востоке Украины и у побережья морей - от 8 до 13 градусов тепла;

в среднем по Украине ожидается около 11-17 градусов по Цельсию.

"Между тем 9-10 марта температура воздуха составит 10-16 градусов выше нуля. На Закарпатье и Прикарпатье приземный слой воздуха может местами прогреться даже до +20 градусов", - отметила синоптик.

Ночная температура, по ее словам, остается более стабильной - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

"То есть немножечко небольшой минус может быть. Особенно ночью, когда прояснения. Тогда, конечно, будет около нуля или немного может подмерзать", - отметила Птуха.

Она добавила, что холоднее всего в Украине в течение следующих выходных дней (8-9 марта) будет в Карпатах (местами даже может быть от 1 до 6 градусов мороза).