В Украине фиксируют многочисленные случаи торговли гуманитаркой: что об этом говорят на таможне

Псевдоволонтеры продают гуманитарку и авто

В Украине фиксируют многочисленные случаи, когда тепловизоры, автомобили и другие гуманитарные грузы, ввезенные из-за границы для военных, пытаются перепродать на внутреннем рынке. Организаторы этих схем получают прибыль, а защитники не получают необходимое оборудование.

Так, недавно в Хмельницкой области следователи полиции сообщили о подозрении псевдоволонтеру, который продал гуманитарную помощь военным на сумму почти 1,3 миллиона гривен. Мужчина получил от благотворительного фонда пять автомобилей, предназначавшихся для военных, но вместо передачи их бесплатно, реализовал транспортные средства, получив значительную прибыль.

Также в августе 2024 года в Чернигове полицейские разоблачили преступную группу, которая организовала схему продажи внедорожников, завезенных как гуманитарную помощь для ВСУ. Злоумышленники, сотрудничая с благотворительным фондом, ввезли автомобили с освобождением от уплаты таможенных платежей, после чего через "подставных" лиц выставили их на продажу. Один из автомобилей, "Volvo CX60", они пытались продать за 6500 долл. через популярную интернет-платформу. Полиция изъяла автомобиль и поместила его на штрафплощадку.

В Житомирской области в марте 2024 года полицейские разоблачили супругов, которые вместе с сообщниками организовали незаконный ввоз автомобилей из-за границы под видом гуманитарной помощи для ВСУ. Вместо доставки на фронт внедорожники продавались гражданским лицам. Например, BMW X5 2004 года выпуска был продан за 5800 долл., а "HYUNDAI SantaFe" 2006 года и "Mersedes Benz ML 270" 2004 года — по 4600 долл. каждый. Полицейские изъяли 7 автомобилей, документацию и денежные средства. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Гуманитарную помощь в Украину ввозят с нарушениями

С начала нынешнего года таможни направили в правоохранительные органы 201 сообщение о случаях с признаками преступлений, предусмотренных ст. ст. 190, 358, 201-2 УК Украины. Составлен также 441 протокол о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений являются товары гуманитарной помощи.

В Государственной таможенной службе Украины отмечают, что совместно с Минобороны проводят работу по выявлению случаев не доставки в воинские части товаров, которые были ввезены в Украину в качестве гуманитарной помощи с освобождением от уплаты таможенных платежей.

Важно отметить, что "благодетели" дискредитируют работу волонтеров, а также деятельность правоохранителей, таможенников и защитников, противодействующих таким схемам. Часто они создают огласку, искажая при этом факты и пытаясь давить на общественное мнение, следствие и суд.