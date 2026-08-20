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В Украине вторую неделю подряд дешевеет картофель: какие цены

15:11 20.08.2026 Чт
2 мин
Аналитики рассказали, стоит ли ожидать роста цен
aimg Татьяна Веремеева
В Украине вторую неделю подряд дешевеет картофель: какие цены Фото: В Украине дешевеет картофель (freepik.com)
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В Украине вторую неделю подряд снижается цена на картофель. На рынке появляется все больше продукции нового урожая, а спрос остается невысоким.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на EastFruit.

Главное:

  • Снижение цен: В Украине вторую неделю подряд дешевеет картофель - сейчас фермеры отдают его по 6-12 гривен за килограмм.
  • Причины падения: Цены ползут вниз из-за сезонного фактора - в ключевых регионах продолжается активный сбор урожая, из-за чего предложение на рынке растет.
  • Сравнение с прошлым годом: Пока картофель стоит в среднем на 37% дешевле, чем в аналогичный период в прошлом году.
  • Прогноз цен: Участники рынка не ожидают подорожания в ближайшее время, поскольку высокие объемы производства перекрывают текущий спрос.

Картофель дешевеет

Сейчас украинские хозяйства предлагают картофель по 6-12 гривен за килограмм. Это в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Основной причиной снижения цен аналитики называют сезонный фактор. В главных регионах производства продолжаются массовые уборочные работы, поэтому объемы картофеля на рынке увеличиваются практически ежедневно.

В то же время спрос на продукцию остается ниже среднего, что дополнительно давит на цены.

Что будет с ценами дальше

Картофель в Украине в среднем стоит на 37% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Участники рынка пока не ожидают подорожания продукции в ближайшее время. По их словам, из-за значительных объемов производства картофеля в стране предложение будет оставаться высоким, что не создает предпосылок для роста цен.

Ранее РБК-Украина писало, что цены на белокочанную капусту нового урожая в Украине начали стремительно расти из-за дефицита качественной продукции, жары и проблем с урожаем. Стоимость овоща уже превысила прошлогодний уровень и может продолжить расти.

Также мы рассказывали, как изменились цены на базовые продукты в украинских супермаркетах: в некоторых сетях подешевели хлеб, гречка, молоко и подсолнечное масло, а цены на яйца выросли. Дешевые предложения на отдельные товары традиционно отличаются в зависимости от сети.

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