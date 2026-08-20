В Украине вторую неделю подряд дешевеет картофель: какие цены
В Украине вторую неделю подряд снижается цена на картофель. На рынке появляется все больше продукции нового урожая, а спрос остается невысоким.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на EastFruit.
Главное:
- Снижение цен: В Украине вторую неделю подряд дешевеет картофель - сейчас фермеры отдают его по 6-12 гривен за килограмм.
- Причины падения: Цены ползут вниз из-за сезонного фактора - в ключевых регионах продолжается активный сбор урожая, из-за чего предложение на рынке растет.
- Сравнение с прошлым годом: Пока картофель стоит в среднем на 37% дешевле, чем в аналогичный период в прошлом году.
- Прогноз цен: Участники рынка не ожидают подорожания в ближайшее время, поскольку высокие объемы производства перекрывают текущий спрос.
Картофель дешевеет
Сейчас украинские хозяйства предлагают картофель по 6-12 гривен за килограмм. Это в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Основной причиной снижения цен аналитики называют сезонный фактор. В главных регионах производства продолжаются массовые уборочные работы, поэтому объемы картофеля на рынке увеличиваются практически ежедневно.
В то же время спрос на продукцию остается ниже среднего, что дополнительно давит на цены.
Что будет с ценами дальше
Картофель в Украине в среднем стоит на 37% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.
Участники рынка пока не ожидают подорожания продукции в ближайшее время. По их словам, из-за значительных объемов производства картофеля в стране предложение будет оставаться высоким, что не создает предпосылок для роста цен.
Ранее РБК-Украина писало, что цены на белокочанную капусту нового урожая в Украине начали стремительно расти из-за дефицита качественной продукции, жары и проблем с урожаем. Стоимость овоща уже превысила прошлогодний уровень и может продолжить расти.
Также мы рассказывали, как изменились цены на базовые продукты в украинских супермаркетах: в некоторых сетях подешевели хлеб, гречка, молоко и подсолнечное масло, а цены на яйца выросли. Дешевые предложения на отдельные товары традиционно отличаются в зависимости от сети.