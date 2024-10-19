Украине приходится ежемесячно изобретать новые РЭБ, - Times

Директора компании Kvertus Сергей Скорин отметил, что если в некоторых западных странах на создание новых технологий могут уйти годы, то в Украине инновационные решения приходится разрабатывать в считанные недели. Это необходимо для того, чтобы оперативно реагировать на изменения военных технологий противника.

"В условиях войны новые технологии должны появляться очень быстро", - сказал он.

Одна из ведущих разработок компании, наземный робот, оборудованный уникальными антеннами, которые способны глушить сигналы беспилотников в зоне радиусом до 300 метров. Это устройство не только обезвреживает дроны, но и может применяться для эвакуации раненых из боевых действий. Антенная система создает защитное поле в виде "купола", блокируя радиочастоты, а при целенаправленном использовании способна вывести дрон из строя на расстоянии до 10 километров.

Еще одним инновационным решением компании стали рюкзаки типа "ежика". Они оснащены многочисленными антеннами, работающими в разных частотных диапазонах для нейтрализации дронов. Эти устройства способны эффективно блокировать беспилотники на расстоянии нескольких километров. Разработки направлены на то, чтобы повысить уровень безопасности военных и сохранить их жизнь при выполнении задач на линии фронта.

The Times пишет, что эти и другие технологические новации дают украинским военным возможность эффективно противостоять вражеским беспилотникам, сохраняя критически важное преимущество в условиях непрерывного технологического противостояния с российскими силами.

Таким образом, украинская промышленность и военные ежедневно сталкиваются с вызовом разрабатывать новые решения по преодолению угроз на поле боя. Благодаря тесному сотрудничеству между оборонными предприятиями и армейскими подразделениями новые инновации появляются очень быстро, что позволяет украинским силам опережать противника и надежно защищать свои позиции.