Украине достаточно своих творцов. В Черновцах снесли последний памятник Пушкину

В Черновцах снесли последний из двух памятников русскому писателю Александру Пушкину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Черновцов Романа Кличука.

"Последовательно избавляемся от советского хлама. На этот раз под демонтаж попал уже последний памятник "великому российскому поэту" Пушкину. Чужих героев нам не нужно, достаточно имеем своих", - заявил Кличук.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Днепре недавно снесли два советских памятника - Пушкину и пионеру Владимиру Дубинину.

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