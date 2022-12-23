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Украине достаточно своих творцов. В Черновцах снесли последний памятник Пушкину

Фото: Украине достаточно своих художников. В Черновцах снесли последний памятник Пушкину (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин

В Черновцах снесли последний из двух памятников русскому писателю Александру Пушкину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Черновцов Романа Кличука.

"Последовательно избавляемся от советского хлама. На этот раз под демонтаж попал уже последний памятник "великому российскому поэту" Пушкину. Чужих героев нам не нужно, достаточно имеем своих", - заявил Кличук.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Днепре недавно снесли два советских памятника - Пушкину и пионеру Владимиру Дубинину.

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