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В Украине действовала сеть агентов-заключенных. СБУ выяснила, как их планировали использовать

Фото: в Украине действовала сеть агентов-заключенных ФСБ (instagram com securityservice_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, в которую входили 7 заключенных, прибывших после этапирования из тюрем временно оккупированной Луганской области. После освобождения они должны были выполнять задачи ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российскую агентурную сеть, которую враг перебросил в разные регионы Украины", - говорится в сообщении.

В ее состав входили 7 заключенных, которые находились на территориях исправительных учреждений Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей, куда они прибыли после этапирования из тюрем временно оккупированной Луганской области.

По данным СБУ, всем им оставался минимальный срок за решеткой, поэтому ФСБ завербовала "зеков" и "подсказала" им попросить Украину о переводе из тюрем временно оккупированной Луганской области, как это предусматривает закон.

"По истечении срока заключения новые агенты РФ должны были выполнять враждебные задания против Украины", - рассказали в ведомстве.

Как установила СБУ, куратором этой сети оказался "начальник оперативной части исправительной колонии № 38" террористической организации "ЛНР".

"Свои действия он координировал с кадровыми сотрудниками ФСБ", - добавили в спецслужбе.

Как сообщалось, в Харьковской области обезвредили сеть российских агентов. Вражеские шпионы передавали врагу данные об ВСУ и "охотились" на системы HIMARS.

Также в Харьковской области СБУ ликвидировала две группы диверсантов из ЧВК "Вагнера".

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Служба безопасности Украины