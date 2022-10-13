В Украине действовала сеть агентов-заключенных. СБУ выяснила, как их планировали использовать

"Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российскую агентурную сеть, которую враг перебросил в разные регионы Украины", - говорится в сообщении.

В ее состав входили 7 заключенных, которые находились на территориях исправительных учреждений Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей, куда они прибыли после этапирования из тюрем временно оккупированной Луганской области.

По данным СБУ, всем им оставался минимальный срок за решеткой, поэтому ФСБ завербовала "зеков" и "подсказала" им попросить Украину о переводе из тюрем временно оккупированной Луганской области, как это предусматривает закон.

"По истечении срока заключения новые агенты РФ должны были выполнять враждебные задания против Украины", - рассказали в ведомстве.

Как установила СБУ, куратором этой сети оказался "начальник оперативной части исправительной колонии № 38" террористической организации "ЛНР".

"Свои действия он координировал с кадровыми сотрудниками ФСБ", - добавили в спецслужбе.