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В Украине дерусифицировали часть флота: какие названия получили корабли

Фото: В Украине дерусифицировали часть флота (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине решили дерусифицировать часть своего флота в рамках процесса, анонсированного еще в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу генерального директора "Украинского Дунайского пароходства" Дмитрия Москаленко.

"Почти все наши транспортные суда получили название еще в советское время. Часть названа в честь российских городов и видных деятелей коммунистического режима", - говорится в сообщении.

  • Буксир "Хабаровск" станет "Мариуполем";
  • "Иваново" - "Геническом";
  • "Оренбург" - "Феодосией";
  • "Антон Оника" - "Николаевом";
  • "Яков Батюк" - "Бердянский";
  • "Владимир Куриленко" - "Киевом".

По словам Москаленко, вместо российских городов и "комсомольцев" теперь будут названия украинских населенных пунктов, связанных с судоходством.

"Сейчас совместно с уважаемыми специалистами Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины прорабатываем новые названия для того, чтобы предотвратить дублирование", - добавил гендиректор.

Напомним, что Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало создание нового органа, занимающегося вопросами декоммунизации и дерусификации.

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