В Украине дали рекомендации освобожденным из плена военным, их семьям и СМИ

В Украине разработали рекомендации для родственников военных, которые находятся в плену, пропавших без вести при особых обстоятельствах, освобожденных из плена, а также СМИ во избежание возможных рисков для тех, бойцов, которые еще в неволе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
Рекомендации родственникам бойцов, которые временно находятся в плену, и СМИ
Следует избегать:
Передачи в СМИ персональных данных и персональной информации военных (например, пленник сообщил, что он парамедик или водитель, а его освобожденный собрат в интервью подает другую информацию).
Сознательного или бессознательного участия в психологических операциях оккупантов (пример: звонки из тюрем родственникам пленных: "Ваш у нас, почему не забираете? Делайте что-то, протестуйте").
Чрезмерной медийности пленных, публично не широко известных до попадания в плен, ведь это может осложнить процесс возвращения.
Как следует действовать:
Обращаться к международным организациям (ПАСЕ, ОБСЕ, Генассамблея ООН, Комиссия ООН по правам человека, правительствам государств) с требованиями давить на РФ с требованиями исполнения Женевской Конвенции.
Обращаться к Международному комитету Красного креста, Рабочей группе ООН по насильственным и недобровольным исчезновениям.
Поддерживать регулярный контакт с Координационным штабом.
Сообщать новые данные о пленных в Национальное информационное бюро (НИБ) и в материалах уголовного производства (через следователя).
Если кто-то пытается лично или через онлайн-инструменты (формы, чат-боты и т.п.), расположенные на неофициальных ресурсах, узнавать любую информацию о военных (номер части, местоположение, персональные данные), требовать деньги или другие ценности в качестве платы за якобы возврат, обмен, включение в списки на обмен - немедленно сообщать Координационный штаб и правоохранительные органы.
Рекомендации освобожденным из плена военным и их родственникам, СМИ
Следует избегать:
Сообщений типа "он быстро восстановится и вернется на фронт", ведь это может негативно повлиять на дальнейшие процессы переговоров.
Не раскрывать в СМИ персональные данные и информацию о находящихся в плену собратьях и сестрах.
Избегать чрезмерной конкретики при публичных высказываниях о нарушении прав (пытки, условия содержания), использовать общие нарративы о подобных случаях. Из-за детальных публичных распространенных данных могут пострадать собратья, которые еще остаются в плену. Также россияне могут оценивать эффективность воздействия пыток, основываясь на воспоминаниях освобожденных из плена.
Не распространять фото- или видеоматериалы с изображением военных, которые еще не в плену. Из них оккупанты могут получить дополнительную информацию о том, чем занимались пленные.
Как следует действовать:
В разговорах с медиа подчеркивать необходимость соблюдения РФ норм Женевских конвенций.
Поддерживать родственников тех, кто еще остается в плену, над их освобождением Украина работает постоянно.
Помогать родственникам пленных напрямую подавать данные в НИБ.
Осознавать, что каждое произнесенное слово может повлиять на условия пребывания оставшихся в плену.