Убытки в более 120 миллионов гривен. БЭБ провело обыски в компаниях, занимавшихся контрабандой

Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели санкционированные обыски в складских, офисных и производственных помещениях юридических лиц подконтрольных одесскому бизнесмену, который даже после лишения гражданства занимался контрабандой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Несмотря на то, что в апреле 2021 года указом президента Украины Владимира Зеленского было прекращено гражданство одесского бизнесмена, он с помощью родственных связей и бизнес-партнеров продолжил координировать преступную деятельность, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию средств, полученных преступным путем, в том числе и от нелегального ввоза товаров на таможенную территорию Украины.

По результатам шести обысков детективы БЭБ изъяли документы, компьютерную технику, а также другие предметы и вещи, имеющие доказательное значение для уголовного производства.

По информации аналитиков ориентировочный ущерб от незаконной деятельности упомянутых компаний составляет 127 млн гривен.

"В настоящее время продолжаются следственные действия. Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению преступлений и привлечению их к уголовной ответственности. Планируется назначение экономических и компьютерно-технических экспертиз", - сообщили в бюро.

Напомним, мы сообщали, что сегодня, 28 декабря, украинский президент Владимир Зеленский подписал законопроект о криминализации контрабанды.

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