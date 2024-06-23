В Украине из-за непогоды без света остались больше полтысячи населенных пунктов

Украину накрыли ливни и грозы. На 23 июня без света по этой причине остались более 500 населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
"Утром (23 июня, - ред) из-за грозы остаются обесточенными более 500 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
В частности, по данным энергетиков, 22 июня по этой причине произошли многочисленные отключения в сетях операторов систем распределения. В частности, во Львовской области отключались воздушные линии и подстанции облэнерго.
Также утром 23 июня грозовой фронт проходил через Черновицкую область. Выключалась воздушная линия и подстанции облэнерго. Обесточивались бытовые потребители, все заживлены.
"Из-за грозы сегодня утром в западном регионе отключилась высоковольтная воздушная линия оператора системы передачи. Ее включили в работу. Однако это отключение привело к перегрузке внутренних сечений электросети Украины. Чтобы не допустить системную аварию, применялось кратковременное экстренное отключение потребителей", - добавили в Минэнерго.
Синоптики предупреждали о том, что 23 июня погода в Украине сильно испортится. Ливни с грозой возможны в ряде регионов, в том числе в Киеве. Причем, не исключены даже град и шквалы до 15-20 м/с.
Отметим, что отключения света в Украине 23 июня начнутся раньше. Так, изначально, еще 22 июня, энергетики определили для них промежуток времени с 19:00 до 23:00, но уже 23 июня скорректировали, продлив его, начиная с 11:00.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.