В Украине из-за непогоды без света остались больше полтысячи населенных пунктов

"Утром (23 июня, - ред) из-за грозы остаются обесточенными более 500 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В частности, по данным энергетиков, 22 июня по этой причине произошли многочисленные отключения в сетях операторов систем распределения. В частности, во Львовской области отключались воздушные линии и подстанции облэнерго.

Также утром 23 июня грозовой фронт проходил через Черновицкую область. Выключалась воздушная линия и подстанции облэнерго. Обесточивались бытовые потребители, все заживлены.

"Из-за грозы сегодня утром в западном регионе отключилась высоковольтная воздушная линия оператора системы передачи. Ее включили в работу. Однако это отключение привело к перегрузке внутренних сечений электросети Украины. Чтобы не допустить системную аварию, применялось кратковременное экстренное отключение потребителей", - добавили в Минэнерго.