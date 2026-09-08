В Украине в результате полномасштабной агрессии России зафиксировали повреждение и разрушение тысяч медицинских объектов. Часть из них восстановить уже удалось, однако значительное количество медицинской инфраструктуры до сих пор остается поврежденным или полностью уничтоженным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
По данным ведомства, с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила или повредила 2687 медицинских объектов в Украине. Речь идет о медицинской инфраструктуре, пострадавшей в результате российских обстрелов и других боевых действий.
В Минздраве отмечают, что российские атаки продолжают создавать угрозу для работы медицинских учреждений и доступа украинцев к медицинской помощи.
Несмотря на повреждения, украинская медицинская система продолжает работать. Медицинские учреждения восстанавливают, где это возможно, или обеспечивают помощь в других помещениях.
В то же время полностью разрушенные объекты нуждаются в более масштабном восстановлении или строительстве новых медицинских учреждений.
В Минздраве отмечают, что восстановление медицинской инфраструктуры остается одним из важных направлений работы государства в условиях полномасштабной войны.
Оккупанты продолжают акцентированно атаковать гражданскую инфраструктуру Украины. В результате атак часто страдают учебные заведения и больницы. Враг прицельно бьет по составам логистических компаний.
Кроме того, кафиры российские кафиры методически бьют по продовольственным складам украинских ритейлеров. В атаки попали, в частности, логистические центры, склады и производственные предприятия. Одни из наибольших потерь понесли ''Эпицентр'', Rozetka, также ''Новая почта'', ''Сильпо'', Novus, Liqui Moly, Puma и Intertop.