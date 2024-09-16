В Украине частично возобновили плановые проверки опасной продукции: о чем идет речь

Кабинет министров Украины возобновил плановые проверки ряда непродовольственных товаров, однако частично.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Речь идет о товарах, которые могут быть опасны для потребителей. Прежде всего, это детские игрушки. В списке также лифты и лифтовое оборудование, электрические и электронные устройства, обогреватели и другие непродовольственные продукты.
Первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев сообщил, что примерно с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине наложили мораторий на эти проверки. Однако государственный контроль будет возвращаться.
Он добавил, что Министерство экономики Украины и Совет бизнес-омбудсмена будут следить за соблюдением норм украинского законодательства. Кроме того, будут мониторить также прозрачность работы государственных органов, занимающихся рыночным наблюдением во время проверок бизнеса.
Соболев объяснил, что частичное возвращение этих проверок было требованием европейских партнеров.
Таким образом, проверки будут осуществляться сотрудниками Гоструда в отношении товаров:
Укртрансбезопасность будет заниматься инспекциями колесных транспортных средств, его новых частей и оборудования.
Госликслужба будет осуществлять контроль над:
Сотрудники ГНС будут проводить проверки:
Ранее сообщалось, что в НБУ назвали причины ускорения инфляции в Украине.
Также в Минэкономики объясняли, чтоожидать реформы корпоративного управления и как она повлияет на работников и работодателей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.