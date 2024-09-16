В Украине частично возобновили плановые проверки опасной продукции: о чем идет речь

Речь идет о товарах, которые могут быть опасны для потребителей. Прежде всего, это детские игрушки. В списке также лифты и лифтовое оборудование, электрические и электронные устройства, обогреватели и другие непродовольственные продукты.

Первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев сообщил, что примерно с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине наложили мораторий на эти проверки. Однако государственный контроль будет возвращаться.

Он добавил, что Министерство экономики Украины и Совет бизнес-омбудсмена будут следить за соблюдением норм украинского законодательства. Кроме того, будут мониторить также прозрачность работы государственных органов, занимающихся рыночным наблюдением во время проверок бизнеса.

Соболев объяснил, что частичное возвращение этих проверок было требованием европейских партнеров.

Таким образом, проверки будут осуществляться сотрудниками Гоструда в отношении товаров:

подвижного оборудования;

средства индивидуальной защиты;

лифтов и компонентов безопасности для лифтов.

Укртрансбезопасность будет заниматься инспекциями колесных транспортных средств, его новых частей и оборудования.

Госликслужба будет осуществлять контроль над:

медицинские изделия и изделия для исследования образцов крови или тканей, взятых из человеческого тела;

активными имплантируемыми медицинскими изделиями.

Сотрудники ГНС будут проводить проверки: