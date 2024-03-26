Чего ждать от реформы корпоративного управления: оценка Минэкономики

Заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев – о том, что даст Украине реформа корпоративного управления госпредприятиями.

Украина нуждается в значительных ресурсах для обороны, восстановления и развития. Важный источник этих ресурсов – помощь от партнеров в бюджет. Ее объемы снижаются, а дальнейшее привлечение не гарантировано. Необходимо искать другие источники дополнительных поступлений. Привлечение инвестиций, особенно в иностранной валюте, поможет улучшить ситуацию.

В Украине достаточно много государственных активов, которые можно приватизировать, чтобы привлечь средства. Если говорить об активах, имеющих стратегическое значение, приватизация их сейчас не целесообразна, но инвестиции туда тоже нужны. Как получить их? Ответ – внедрить корпоративное управление по признанным в мире стандартам. Международные финансовые учреждения готовы вкладывать деньги в компании с четкой и понятной системой управления. И уже это делают – ниже приведу примеры.

Чтобы сделать госкомпании прибыльными и инвестиционно привлекательными, есть все инструменты. В марте Президент Украины подписал закон, над которым Министерство экономики работало не один год. Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию корпоративного управления" (№ 3587-IX), более известный как законопроект № 5593-д. Это долгожданный трамплин, позволяющий вывести корпоративную реформу на новый уровень – масштабировать и усовершенствовать.

Реформу управления госимуществом в Украине внедряют не один год. В ряде важных государственных компаний уже действуют независимые наблюдательные советы и принципы корпоративного управления, основанные на модели развитых стран. Что это дает?

Например, "Укрпочта" – государственная компания, с которой взаимодействуют миллионы украинцев. Опыт этого взаимодействия постоянно улучшается – появляются новые сервисы, цифровые услуги. Сегодня "Укрпочта" доставляет в прифронтовые громады не только пенсии, но и лекарства.

Экономическая сторона этой медали также успешна - "Укрпочта" закончила 2023 год с чистым доходом в сумме 11,9 млрд грн. Это на 19% больше, чем в 2022 году. И на 800 млн грн меньше, чем в довоенном 2021-м.

Корпоратизация "Укрпочты", то есть превращение ее в акционерное общество, завершилась в 2017 году. Наблюдательный совет работает в компании с 2018 года. Статус акционерного общества потенциально позволяет продавать акции для привлечения инвестиций. Среди возможных инвесторов в компании называют Международную финансовую корпорацию (IFC) и стратегических партнеров из других стран – компании типа DHL или Amazon. А Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) уже разрабатывает инвестиционный проект с "Укрпочтой".

ЕБРР, к слову, имеет инвестиционные проекты с рядом стратегических государственных компаний - "Нафтогазом", "Укрзализныцей", "Укрэнерго". В этих компаниях уже не один год работают наблюдательные советы и действуют правила корпоративного управления на основе лучших практик.

Общая тенденция такова – после корпоратизации компания начинает привлекать больше средств от кредиторов и инвесторов. Например, если до начала корпоратизации в 2019 году "Укрэнерго" не имело кредитов от банков, то уже в марте 2022 года на балансе компании было более 11,3 млрд грн долгосрочных и почти 7,5 млрд грн краткосрочных кредитов для обеспечения собственных нужд.

Реформа дает результаты, а изменения в законодательстве – необходимый этап ее развития. Закон создает основу для системного реформирования госкомпаний. Предусмотрено, что правительство сформирует и утвердит политику государственной собственности для всех госкомпаний, а не каждой отдельно. В этой политике четко определит, для чего государству те или иные предприятия и чего оно от них ждет. Владелец должен определять цели в письмах ожидания, за выполнение которых будут отвечать наблюдательные советы. Они получают все необходимые полномочия для этого, в частности право назначать руководителей предприятий и контролировать их работу, утверждать финансовые планы, устанавливать уровень вознаграждения в рамках политики, утвержденной правительством.

Закон предоставляет полномочия Кабмину утвердить порядок оценки работы наблюдательных советов. А также – проводить оценки не реже раза в три года, и если необходимо – привлекать независимого консультанта. Это станет предохранителем от неэффективной работы.

Вместе с тем, закон предусматривает четкий перечень оснований для увольнения членов наблюдательных советов. Это должно служить дополнительной гарантией независимости.

Еще один чувствительный вопрос – зарплаты членов наблюдательных советов и руководителей госкомпаний. Подходы к оплате будет определять политика вознаграждений – еще один нормативный акт, который должно наработать правительство. Здесь законодатели зафиксировали, что вознаграждение должно быть рыночным и ориентироваться на уровень зарплат для подобных должностей в отрасли.

Корпоративное управление – это общепринятые в цивилизованном мире системы и принципы управления. Они определяют отношения между собственником, группами стейкхолдеров и органами управления компанией. Для Украины корпоративное управление в госсекторе – это возможность привлечь еще больше инвестиций, грантов или кредитов для модернизации и развития государственных компаний. Как это показывают примеры "Укрэнерго" и "Укрпочты".

Напоследок напомню, что принятие закона связано с подписанием кредитного соглашения со Всемирным банком на 1,5 млрд долларов, выполнением двух индикаторов программы финансовой поддержки ЕС для получения более 600 млн евро и предоставлением дополнительных траншей от МВФ. Это ресурсы, которые сейчас очень нужны стране.