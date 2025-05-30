В Украине учащаются нападения на ТЦК: что произошло на этот раз

В Украине фиксируют рост случаев агрессии против военных. Последний из них - в Каменце-Подольском, где местные повредили авто ТЦК и напали на мобильную группу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад" в Facebook.
"Оперативное командование "Запад" с глубокой обеспокоенностью констатирует учащение случаев противоправного препятствования законной деятельности подразделений Вооруженных сил Украины в отдельных регионах зоны нашей ответственности. С начала 2025 года нами зафиксировано 12 подобных инцидентов, часть из которых сопровождалась агрессией, нанесением телесных повреждений военнослужащим и повреждением имущества", - говорится в сообщении.
Как сообщается, очередной случай произошел в Хмельницкой области 29 мая. Группа граждан возле центра Каменца-Подольского остановила транспортное средство мобильной группы оповещения. В результате конфликта было сначала заблокировано, а затем повреждено служебное авто. Разъяренные местные жители порезали шины и провоцировали драку.
"29 мая в городе Каменец-Подольский группа граждан осуществила блокирование автомобиля мобильной группы оповещения одного из ТЦК, повредила служебное авто и совершила действия, которые могут квалифицироваться как насилие в отношении должностных лиц", - говорится в официальном заявлении.
На место происшествия были вызваны правоохранители и представители военной службы правопорядка. Сейчас продолжаются следственные действия.
В областном ТЦК призвали граждан сохранять правопорядок и уважать представителей силовых структур, которые выполняют свои обязанности в условиях военного положения.
Инциденты, в которых граждане оказывают физическое сопротивление военным, могут быть квалифицированы по Уголовному кодексу Украины.
В частности, ответственность предусмотрена следующими статьями:
В заявлении отмечается, что публичное унижение военных и попытки сорвать мобилизационные мероприятия играют на руку российской пропаганде и подрывают единство государства.
"Помните, враг - с той стороны фронта, а не в украинской форме", - призывают в командовании "Запад".
ВСУ просят украинцев поддержать армию взаимным уважением, пониманием и ответственностью, ведь победа возможна только при условии национальной сплоченности.
Также командование призывает граждан осознавать, что служащие ТЦК - это также ветераны боевых действий, которые после ранений продолжают служить на Тыловом фронте.
Напомним, что в понедельник, 26 мая, в Черкассах агрессивная толпа людей напала на работника ТЦК и СП во время проверки учетных данных.
А на Закарпатье накануне жители ромского поселения города Великий Березный с камнями и кирпичами напали на пограничный наряд, который проводил проверку.