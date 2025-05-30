В Украине учащаются нападения на ТЦК: что произошло на этот раз

"Оперативное командование "Запад" с глубокой обеспокоенностью констатирует учащение случаев противоправного препятствования законной деятельности подразделений Вооруженных сил Украины в отдельных регионах зоны нашей ответственности. С начала 2025 года нами зафиксировано 12 подобных инцидентов, часть из которых сопровождалась агрессией, нанесением телесных повреждений военнослужащим и повреждением имущества", - говорится в сообщении.

Стычка в Каменце-Подольском: заблокированное авто и агрессия

Как сообщается, очередной случай произошел в Хмельницкой области 29 мая. Группа граждан возле центра Каменца-Подольского остановила транспортное средство мобильной группы оповещения. В результате конфликта было сначала заблокировано, а затем повреждено служебное авто. Разъяренные местные жители порезали шины и провоцировали драку.

"29 мая в городе Каменец-Подольский группа граждан осуществила блокирование автомобиля мобильной группы оповещения одного из ТЦК, повредила служебное авто и совершила действия, которые могут квалифицироваться как насилие в отношении должностных лиц", - говорится в официальном заявлении.

На место происшествия были вызваны правоохранители и представители военной службы правопорядка. Сейчас продолжаются следственные действия.

Правовая оценка

В областном ТЦК призвали граждан сохранять правопорядок и уважать представителей силовых структур, которые выполняют свои обязанности в условиях военного положения.

Инциденты, в которых граждане оказывают физическое сопротивление военным, могут быть квалифицированы по Уголовному кодексу Украины.

В частности, ответственность предусмотрена следующими статьями:

ст. 114-1 - Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины;

- Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины; ст.345 - Насилие или угроза в отношении военнослужащего;

- Насилие или угроза в отношении военнослужащего; ст. 194 - Умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Обращение к обществу

В заявлении отмечается, что публичное унижение военных и попытки сорвать мобилизационные мероприятия играют на руку российской пропаганде и подрывают единство государства.

"Помните, враг - с той стороны фронта, а не в украинской форме", - призывают в командовании "Запад".

ВСУ просят украинцев поддержать армию взаимным уважением, пониманием и ответственностью, ведь победа возможна только при условии национальной сплоченности.

Также командование призывает граждан осознавать, что служащие ТЦК - это также ветераны боевых действий, которые после ранений продолжают служить на Тыловом фронте.