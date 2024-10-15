В Украине была волна массовых минирований, а РФ сутки не запускала "Шахеды": новости за 14 октября

Война России против Украины: последние новости

Аналитики ISW считают, что успехи РФ на границе Донецкой и Запорожской областей не указывают на масштабное наступление оккупантов.

Россия продолжает совершать террор против гражданских, а также гражданской инфраструктуры в Харьковской области. В Купянском районе будут усилены эвакуационные мероприятия.

Ситуация улучшается. Украине удается провести определенные ротации войск, увеличить количество резервов, - Подоляк

Украинские чиновники и военные аналитики сказали изданию The Wall Street Journal, что России на фронте тоже тяжело. Она не достигла значительного прорыва, несмотря на массовые усилия.

Советник руководителя ОП Подоляк подчеркнул, что без дополнительной поддержки война может затянуться на годы и закончиться размыванием глобального положения западных стран.

РФ впервые за 48 суток не выпустила "Шахеды" по Украине ночью

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Наблюдатели отмечают, что в последний раз это было 29 августа.

Как сказал в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, то, что впервые за последние 48 суток ночь в Украине прошла без атак "Шахедов" может указывать на успешный удар по составу с дронами под Ейском на прошлой неделе. Второе – это то, что России сейчас нужна определенная пауза для того, чтобы накопить больше дронов.

Орбан угрожает заблокировать кредит для Украины, чтобы помочь Трампу

Орбан готовится вручить "большой политический подарок" Трампу. Он придумал способ, как помочь Трампу в его предвыборной гонке и выкрутиться из 50-миллиардного займа, который США, ЕС и лидеры G7 предложили Украине.

Это освободило бы Трампа от крючка, позволив ему сказать избирателям, что в случае избрания он "не даст Украине ни цента".

Возросло ли критически потребление света из-за похолодания: "Укрэнерго" ответило

Похолодание в Украине привело к увеличению потребления электроэнергии. Однако потребление соответствует сезонным показателям.

Как отмечается, уровень потребления по состоянию на 9.30 14 октября был таким же, как в это время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 11 октября.

Глава разведки Германии предупредил о возможном вторжении Путина и назвал сроки

"Российские вооруженные силы должны быть в состоянии нанести удар по НАТО позднее до конца этого десятилетия", - заявил глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.

По его словам, Запад находится в прямой конфронтации с Россией, а Путин занимается не просто Украиной, а "фактически созданием нового мирового порядка".

Горела почти неделя. В сети показали фото уничтоженной нефтебазы в Феодосии

Telegram-канал "Крымский ветер" отмечает, что через неделю после начала пожара нефтебаза в Феодосии выглядит так - обгоревшие резервуары и островки пены в озерах вылитой во время тушения пожара воды.

Пожар повредил 12 резервуаров, восемь из них полностью уничтожены. Также сгорели строения на территории базы.

Британия ввела санкции против Ирана из-за ракетных обстрелов Израиля 1 октября

Санкции были введены против Иранского космического агентства. Оно занимается разработкой технологии космических ракет-носителей, применяемых в разработке баллистических ракет, и Конструкторского бюро (FPSDB), проектирующего и производящего различные силовые установки.

КНДР может отправить в Украину от 10 до 100 тысяч военных, - эксперт

"Северная Корея – это маленькая страна с точки зрения размеров. Но у них армия примерно такая как армия РФ. И поэтому пусть не полмиллиона, но даже 10, 20, 30, 100 тысяч – это вполне возможно, что они могут это сделать", – отметил в комментарии YouTube-канала РБК-Украина военный эксперт Алексей Гетьман.

МИД Украины отрицает информацию СМИ о поставках дронов повстанцам в Мали

Французское издание Le Monde сообщило, что с лета этого года туареги-повстанцы по движению CSP на севере Мали активно используют украинские беспилотники в борьбе против хунты Малийской и ППК "Вагнера".

В свою очередь МИД Украины решительно отвергает обвинения в якобы причастности государства к поставке беспилотников повстанцам в Мали.

Сообщение о минировании в Украине

Напомним, 14 октября в ряде учебных заведений, городских советов, министерств и не только поступили сообщения о минировании.

На этом фоне украинские полицейские приступили к проверке. Более подробно об инциденте –в материале РБК-Украина .

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